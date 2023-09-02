Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Pemimpin Merakyat, Umat Hindu di Semarang Doakan Ganjar Pranowo Presiden RI 2024-2029

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |17:32 WIB
Pemimpin Merakyat, Umat Hindu di Semarang Doakan Ganjar Pranowo Presiden RI 2024-2029
Ganjar Pranowo bertemu Umat Hindu di Semarang. (Foto: Dok Ist)
SEMARANG - Umat Hindu di Semarang mendoakan Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden RI pada tahun 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Nengah Wirta Darmayana selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Semarang, saat bersilaturahmi bersama Ganjar di Pura Agung Giri Natha, Kota Semarang pada Jumat (1/9).

Menurutnya, Ganjar telah membuktikan keberhasilannya membawa kemajuan dan menjaga stabilitas di Jawa Tengah selama dua periode kepemimpinannya.

 BACA JUGA:

"Banyak pesan yang kami sampaikan kepada Pak Ganjar terkait harapan kami juga, semoga ke depan Pak Ganjar bisa melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi," ujar Nengah di lokasi.

Nengah menjelaskan, Ganjar telah sukses mengatasi banyak persoalan baik yang ada di pemerintahan maupun di masyarakat dengan cara kepemimpinannya yang sederhana dan merakyat.

Kemudian di bidang keagamaan, Nengah menyebut kerukunan, persatuan dan toleransi umat beragama di Jawa Tengah terjaga dengan baik selama Ganjar memimpin.

Baik melalui program-program dan kebijakan yang dibuat, maupun sikap dan komitmen dari Ganjar yang terus menjalin komunikasi dengan baik dengan seluruh umat beragama di Jawa Tengah, termasuk melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berjalan optimal.

Oleh sebab itu, PHDI menginginkan agar Ganjar dapat mengisi kursi kepresidenan melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 BACA JUGA:

"Kalau kita melihat dua periode ini memang Pak Ganjar cukup baik, jadi bagaimana beliau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan personal maupun pendekatan sosial kepada masyarakat sehingga selama sepuluh tahun saya kira tidak ada hal-hal yang mengganjal untuk pemerintahan beliau selama sepuluh tahun di Jawa Tengah," jelas Nengah.

"Menurut kami sudah sangat baik di Jawa Tengah, terbukti Jawa Tengah ini ada empat kabupaten yang mendapatkan harmoni award di Indonesia. Yaitu Kota Semarang, Salatiga, Solo kemudian satu lagi Magelang," lanjutnya.

