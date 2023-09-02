Ganjar Pranowo Tampil di Acara Srimulat, Bikin Ngakak Penonton

SEMARANG - Bakal calon Presiden (Bacapres) yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri acara Srimulat dalam Srinewlat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (2/9/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar naik di atas panggung sebagai pembaca sinopsis cerita yang akan dibawakan pada pentas Srimulat saat itu.

Ganjar ditemani oleh pelawak senior Nunung dan Tessy dalam pembacaan sinopsis tersebut.

Sesekali Ganjar memberikan leluconnya yang memantik tawa dari para penonton yang hadir, peran Nunung dam juga Tessy semakin membakar tawa penonton saat di atas panggung dengan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Jadi ceritanya itu tentang seorang lelaki yang jatuh cinta pada seorang sekertarisnya di kantor, dengan rayuan-rayuan mautnya lelaki itu terus mengejar sang sekretarisnya," kata Ganjar saat membacakan sinopsis cerita pentas Srimulat, Sabtu (2/9/2023).

Dengan mengenakan jas hitamnya, Ganjar berubah seketika seperti seorang pelawak yang membuat para penonton tertawa, salah satunya dengan lelucon saat dirinya menggunakan kacamata, di tengak kondisi tempat pentas gelap.

"Loh kok ini gelap ya," kata Ganjar.