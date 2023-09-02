Deklarasi Anies-Cak Imin, Tokoh PKS Belum Tampak di Lokasi

SURABAYA - Deklarasi capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) digelar siang ini, Sabtu (2/9/2023) di Hotel Mahapahit, Surabaya.

Pantauan di lokasi sudah dipenuhi para politisi, baik PKB dan Nasdem. Namun hingga pukul 13.47 WIB belum nampak PKS di lokasi deklarasi.

"Infonya PKS hadir, tadi sudah di Juanda," ujar sumber MPI.

Menurutnya, kapasitas ruangan deklarasi 150 orang, namun yang hadir dipastikan lebih dari itu.

Hingga berita ini ditulis, sejumlah tokoh sudah di lokasi. Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq, Hanif Dakhiri, Arzetti Bilbina, Tomy Kurniawan. Sementara dari Nasdem nampak Effendy Choiri.

Menurut Maman Imanul Haq pemilihan Surabaya sebagai tempat deklarasi karena banyak sejaraah perjuangan terjadi di Surabaya. Mengapa Hotel Majapahit? Menurutnya, peristiwa perobekan bendera merah putih biru terjadi pada September 1945.