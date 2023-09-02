Advertisement
INDEKS
HOME NEWS JATIM

Menengok Keseruan Caleg Perindo Angela Tanoesoedibjo Masak Mi Ayam untuk Warga

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |20:50 WIB
Menengok Keseruan Caleg Perindo Angela Tanoesoedibjo Masak Mi Ayam untuk Warga
Angela Tanoesoedibjo masak mi ayam untuk warga (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I, Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara Makan Gratis Gerobak Perindo di Lapangan Parkir MNC Tower, Nomor 21 Kota Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

Angela tiba di lokasi acara sekitar pukul 17.00 WIB.

Setibanya di lokasi, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif langsung meninjau sejumlah Gerobak Perindo. Setidaknya, ada enam gerobak Partai Perindo yang dilihat oleh Wamenparekraf itu.

Para penjual menyajikan beragam menu tradisional, di antaranya, jus buah, rawon, semanggi Suroboyo, mie ayam, penyetan dan bakso.

Uniknya, Angela menyempatkan diri untuk belajar meracik menu mi ayam. Dia tampak lihai dalam meramu makanan tersebut mulai dari mengeluarkan mi dari tungku, hingga kemudian memasukkan sejumlah bumbu.

Sang penjual mi tampak sabar mengarahkan Angela bumbu dan sayur apa saja yang dimasukkan ke dalam mi ayam tersebut. Angela tanpa canggung mengikuti arahan dari sang penjual.

Setelah menu mi ayam selesai, Angela lantas membagikannya ke pada warga yang sudah mengantre untuk mendapat menu bikinan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamen Parekraf) itu. Setelah itu, mereka kemudian berswafoto bersama dengan Angela.

Telusuri berita news lainnya
