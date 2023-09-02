Angela Tanoesoedibjo Ingin UMKM Naik Kelas karena Serap Banyak Tenaga Kerja

SURABAYA - Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo ingin sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa naik kelas. Sehingga, terjadi penyerapan tenaga kerja dan mampu mengurangi angka pengangguran.

"Kita dorong bersama supaya UMKM bisa naik kelas. Dari satu gerobak bisa menjadi dua, tiga, empat gerobak. Nanti bisa semakin banyak lagi pekerja yan dipekerjakan. Saya juga sempat tanya, ternyata setelah ada gerobak Perindo omset meningkat. Ada yang dua kali lipat," kata Angela saat menghadiri acara Makan Gratis Gerobak Perindo di Lapangan Parkir MNC Tower, Nomor 21 Kota Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

Dalam acara Makan Gratis Gerobak Perindo ini, Angela memborong semua makanan pedagang yang dijual lewat Gerobak Perindo. Setidaknya, ada enam gerobak yang didatangkan. Para penjual menyajikan beragam menu tradisional. Diantaranya, jus buah, rawon, semanggi Suroboyo, mie ayam, penyetan dan bakso.

"Kita beli juga produk mereka. Sekarang kita bagikan pada warga. Supaya kita bisa berinteraksi dengan warga dan bisa hadir di tengah warga dan mendengar aspirasi warga," katanya.