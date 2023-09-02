Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hadiri Istighotsah Kebangsaan NU, Ridwan Kamil Pastikan Jabar Aman dari Gerakan Radikalisme

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |00:33 WIB
Hadiri Istighotsah Kebangsaan NU, Ridwan Kamil Pastikan Jabar Aman dari Gerakan Radikalisme
Ridwan Kamil di istighotsah NU/Foto: MPI
A
A
A

 

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri Istighotsah Kebangsaan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jabar yang digelar di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Jumat (1/9/2023) malam.

Di hadapan para kiai NU, Ridwan Kamil mengaku sering diberi nasihat oleh sang ibunda tentang pertanggungjawaban selama 5 tahun memimpin Provinsi Jabar.

 BACA JUGA:

"Ibu saya menasihati bahwa saya akan dihisab sebagai pemimpin dan akan ditanya bukan tentang jalan, jembatan atau taman, tapi akan ditanya apakah rakyat Jawa Barat saat saya jadi gubernur berada dalam ridho Allah atau jauh dari ridho Allah," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin dirinya meluncurkan banyak program keumatan, khususnya untuk umat Islam.

 BACA JUGA:

"Itulah kenapa saya menggelontorkan banyak program untuk keumatan khususnya umat Islam," ungkapnya.

Di sisi lain, Kang Emil menyebutkan jika Jawa Barat saat ini menjadi provinsi paling aman dan nyaman di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/525/2921149/tok-apbd-jabar-2024-disahkan-rp36-79-triliun-berikut-3-prioritas-pembangunan-V5KlDwvAvA.jpg
Tok! APBD Jabar 2024 Disahkan Rp36,79 Triliun, Berikut 3 Prioritas Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877743/bey-machmudin-janji-wujudkan-jabar-juara-sesuai-pesan-ridwan-kamil-8ONZyMvnK9.jpg
Bey Machmudin Janji Wujudkan Jabar Juara Sesuai Pesan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877692/ridwan-kamil-serahkan-kujang-pusaka-ke-bey-machmudin-simbol-pengalihan-kekuasaan-STXbr402yF.jpg
Ridwan Kamil Serahkan Kujang Pusaka ke Bey Machmudin: Simbol Pengalihan Kekuasaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877685/pisah-sambut-gubernur-jawa-barat-ridwan-kamil-ucapkan-terima-kasih-ke-berbagai-pihak-f59QVVMndS.jpg
Pisah Sambut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Ucapkan Terima Kasih ke Berbagai Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/338/2877473/purnatugas-sebagai-gubernur-jabar-ridwan-kamil-kalau-ada-takdirnya-buat-indonesia-bismillah-wWWMh7ijTB.jpg
Purnatugas sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Kalau Ada Takdirnya Buat Indonesia, Bismillah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/525/2875682/ridwan-kamil-pamitan-di-sidang-paripurna-dprd-kabupaten-kuningan-Zt3W72Agjt.JPG
Ridwan Kamil Pamitan di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement