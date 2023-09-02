Hadiri Istighotsah Kebangsaan NU, Ridwan Kamil Pastikan Jabar Aman dari Gerakan Radikalisme

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri Istighotsah Kebangsaan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jabar yang digelar di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Jumat (1/9/2023) malam.

Di hadapan para kiai NU, Ridwan Kamil mengaku sering diberi nasihat oleh sang ibunda tentang pertanggungjawaban selama 5 tahun memimpin Provinsi Jabar.

"Ibu saya menasihati bahwa saya akan dihisab sebagai pemimpin dan akan ditanya bukan tentang jalan, jembatan atau taman, tapi akan ditanya apakah rakyat Jawa Barat saat saya jadi gubernur berada dalam ridho Allah atau jauh dari ridho Allah," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin dirinya meluncurkan banyak program keumatan, khususnya untuk umat Islam.

"Itulah kenapa saya menggelontorkan banyak program untuk keumatan khususnya umat Islam," ungkapnya.

Di sisi lain, Kang Emil menyebutkan jika Jawa Barat saat ini menjadi provinsi paling aman dan nyaman di Indonesia.