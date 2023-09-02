Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Pamitan di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan

Miftahudin , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |02:01 WIB
Ridwan Kamil Pamitan di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan
Ridwan Kamil pamitan/Foto: MPI
A
A
A

BANDUNG - Sidang paripurna istimewa hari jadi ke-525 Kabupaten Kuningan jadi momen spesial untuk Ridwan Kamil. Ia pun pamitan pada momen tersebut, lantaran akan segera purnatugas sebagai Gubernur Jabar.

Tak hanya Ridwan Kamil, Bupati Kuningan Acep Purnama, serta Wabup Hm. Ridho Suganda juga akan segera menuntaskan tugasnya di Kabupaten Kuningan.

Selama kepemimpinan Bupati Acep dan Wabup Ridho, Kabupaten Kuningan sudah menerima sebanyak 162 penghargaan.

Acara sidang paripurna istimewa yang berlangsung di Gedung DPRD Kuningan ini, selain dihadiri Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, juga dihadiri para petinggi daerah, anggota DPRD Kuningan, perwakilan daerah tetangga, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam sambutannya mengatakan, selama kepemimpinannya Provinsi Jawa Barat sudah meraih sebanyak 555 penghargaan di berbagai bidang.

"Selain itu, selama lima tahun hampir satu triliun rupiah bantuan dari Pemprov Jabar telah disalurkan ke Kabupaten Kuningan," ujarnya.

