Stasiun Pengisian Elpiji di Indramayu Meledak dan Terbakar, Pekerja dan Warga Berhamburan

INDRAMAYU - Sebuah stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) milik PT Kimia Yasa di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ludes terbakar, Jumat (1/9/2024).

Api yang membumbung tinggi membuat para pekerja dan warga di sekitar lokasi kejadian berhamburan menyelamatkan diri dari amukan si jago merah yang melalap sebagian tempat di dalam area SPBE tersebut.

Tak hanya melalap bangunan dan peralatan, sejumlah kendaraan yang terparkir di lokasi kejadian juga habis terbakar. Sedikitnya empat mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah Indramayu dikerahkan untuk memadamkan kobaran api.

Api pun akhirnya berhasil dipadamkan kurang dari 3 jam oleh petugas damkar dibantu warga sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Kapolsek Haurgeulis, AKP Cartono, membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Menurutnya, api berkobar begitu cepat, mengingat di lokasi kejadian banyak barang yang mudah terbakar.

"Sebelum terjadi kebakaran sempat terdengar suara ledakan dan kemudian muncul api langsung membesar," ujar Kapolsek Haurgeulis, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).