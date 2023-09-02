Ridwan Kamil: Gedung Pusat Pencak Silat Bukti Komitmen Pemda Jabar Lestarikan Budaya

SUMEDANG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk melestarikan pencak silat sebagai wajah kebudayaan Indonesia, khususnya Jabar.

Hal itu disampaikannya saat meresmikan Gedung Pusat Pencak Silat Jabar yang berada di Kiara Payung, Kabupaten Sumedang, Jumat (1/9/2023).

Menurut Ridwan Kamil pencak silat merupakan warisan budaya yang harus terus dilestarikan, seperti halnya alat musik angklung yang bisa mendunia.

“Pencak silat dapat menjadi etalase wajah kebudayaan dan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jabar," ucap Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil berpesan kepada seluruh pihak untuk terus menjaga dan melestarikan budaya maupun adat istiadat di Jabar, terutama pencak silat.

"Dengan derasnya arus informasi budaya luar yang mengikis kecintaan budaya asli daerah, orang Sunda dibekali dengan nasehat silih asih, silih asah dan silih asuh, artinya kepada siapa saja mari kita saling mencintai, saling mengasihi dan saling mengucapkan hal-hal baik," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

"Semoga Gedung Pusat Pencak Silat ini kelak dapat menjadi media dalam menduniakan pencak silat," imbuhnya.

Kang Emil menambahkan, Gedung Pusat Pencak Silat Jabar akan menjadi pusat kegiatan pencak silat, mulai dari latihan, perlombaan, sampai pembinaan.

"Saya mengajak kepada seluruh pendekar pencak silat untuk menjadikan Gedung Pusat Pencak Silat Jabar ini sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi pencak silat," tutur Kang Emil.