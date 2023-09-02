Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hadiri Paripurna Hari Jadi Kuningan, Ridwan Kamil Ungkap Pencapaiannya

Miftahudin , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:54 WIB
Hadiri Paripurna Hari Jadi Kuningan, Ridwan Kamil Ungkap Pencapaiannya
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. (Foto: Miftahudin)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengungkapkan, 555 penghargaan didapat Jabar selama lima tahun memimpin Jabar. Terdapat 555 perubahan yang dieksekusi menjadi nyata.

Hal itu diungkapnya saat Sidang paripurna istimewa hari jadi ke-525 Kabupaten Kuningan. Sidang Paripurna itu sekaligus jadi jadi momen dirinya berpamitan, lantaran akan segera purnatugas sebagai Gubernur Jabar.

 BACA JUGA:

“Ada 555 perubahan yang kami pikirkan, putuskan, anggarkan, eksekusikan untuk kemajuan Jabar, hasilnya adalah ekonomi terbaik di Pulau Jawa, investasi tertinggi 5 tahun berturut-turut, SDM indeks paling produktif, penanganan stunting terbaik, kinerja PNS terbaik,” ucap Ridwan Kamil, Jumat (1/9/2023).

Khusus untuk Kuningan, kata Ridwan Kamil, selama lima tahun hampir satu triliun Rupiah bantuan dari Pemprov Jabar telah disalurkan.

 BACA JUGA:

Tak hanya Ridwan Kamil, Bupati Kuningan Acep Purnama, serta Wabup Hm. Ridho Suganda juga akan segera menuntaskan tugasnya di Kabupaten Kuningan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement