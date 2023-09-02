Hadiri Paripurna Hari Jadi Kuningan, Ridwan Kamil Ungkap Pencapaiannya

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengungkapkan, 555 penghargaan didapat Jabar selama lima tahun memimpin Jabar. Terdapat 555 perubahan yang dieksekusi menjadi nyata.

Hal itu diungkapnya saat Sidang paripurna istimewa hari jadi ke-525 Kabupaten Kuningan. Sidang Paripurna itu sekaligus jadi jadi momen dirinya berpamitan, lantaran akan segera purnatugas sebagai Gubernur Jabar.

“Ada 555 perubahan yang kami pikirkan, putuskan, anggarkan, eksekusikan untuk kemajuan Jabar, hasilnya adalah ekonomi terbaik di Pulau Jawa, investasi tertinggi 5 tahun berturut-turut, SDM indeks paling produktif, penanganan stunting terbaik, kinerja PNS terbaik,” ucap Ridwan Kamil, Jumat (1/9/2023).

Khusus untuk Kuningan, kata Ridwan Kamil, selama lima tahun hampir satu triliun Rupiah bantuan dari Pemprov Jabar telah disalurkan.

Tak hanya Ridwan Kamil, Bupati Kuningan Acep Purnama, serta Wabup Hm. Ridho Suganda juga akan segera menuntaskan tugasnya di Kabupaten Kuningan.