Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Konferensi Sufi Dunia, Ini Pesan Khusus Habib Luthfi untuk Ridwan Kamil

Suryono Sukarno , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |12:13 WIB
Konferensi Sufi Dunia, Ini Pesan Khusus Habib Luthfi untuk Ridwan Kamil
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. (Foto: MPI)
A
A
A

PEKALONGAN - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diundang langsung Ketua Sufi Dunia Habib Lutfi bin Yahya untuk menghadiri Konferensi Sufi Se-Dunia di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Acara tersebut ditutup pada Kamis 31 Agustus 2023.

Tak hanya diundang, Ridwan Kamil juga mendapatkan tugas dari Habib Lutfi. Tugas khusus dari Habib Lutfi tersebut, menurut Ridwan Kamil akan segera dilaksanakan.

 BACA JUGA:

Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil tersebut, mendapatkan tugas khusus untuk menyebarkan tasawuf.

Mendapatkan tugas tersebut, Kang Emil berjanji akan mengkampanyekan tasawuf sebagai solusi bangsa di masa depan.

 BACA JUGA:

"Saya diminta menyebarkan tasawuf sebagai pembersih hati di kekuasaan, di pemerintahan, dan bidang pembangunan. Pastinya saya akan mengkampanyekan sufi tasawuf, sebagai solusi bangsa di masa depan," tegasnya.

Konferensi sufi se-dunia yang berlangsung di Kabupaten Pekalongan tersebut, ditututup oleh Dirjen Strategi Pertahanan, Kemenhan, Mayjen TNI Bambang Sutrisno. Konferensi internasional ini, menghasilkan beberapa keputusan di bidang ekonomi, dan politik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement