Konferensi Sufi Dunia, Ini Pesan Khusus Habib Luthfi untuk Ridwan Kamil

PEKALONGAN - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diundang langsung Ketua Sufi Dunia Habib Lutfi bin Yahya untuk menghadiri Konferensi Sufi Se-Dunia di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Acara tersebut ditutup pada Kamis 31 Agustus 2023.

Tak hanya diundang, Ridwan Kamil juga mendapatkan tugas dari Habib Lutfi. Tugas khusus dari Habib Lutfi tersebut, menurut Ridwan Kamil akan segera dilaksanakan.

BACA JUGA:

Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil tersebut, mendapatkan tugas khusus untuk menyebarkan tasawuf.

Mendapatkan tugas tersebut, Kang Emil berjanji akan mengkampanyekan tasawuf sebagai solusi bangsa di masa depan.

BACA JUGA:

"Saya diminta menyebarkan tasawuf sebagai pembersih hati di kekuasaan, di pemerintahan, dan bidang pembangunan. Pastinya saya akan mengkampanyekan sufi tasawuf, sebagai solusi bangsa di masa depan," tegasnya.

Konferensi sufi se-dunia yang berlangsung di Kabupaten Pekalongan tersebut, ditututup oleh Dirjen Strategi Pertahanan, Kemenhan, Mayjen TNI Bambang Sutrisno. Konferensi internasional ini, menghasilkan beberapa keputusan di bidang ekonomi, dan politik.