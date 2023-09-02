Kang Emil Resmikan Masjid Cahyati di Sumedang

SUMEDANG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meresmikan Masjid Cahyati di Jalan Pangeran Santri Kotakulon, Sumedang, Jumat 1 September 2023.

Selain meresmikan rumah ibadah tersebut, Kang Emil -sapaan akrabnya- juga melaksanakan ibadah sholat Jumat di sana.

Masjid megah tersebut dibangun oleh pasangan crazy rich asal Sumedang yakni Heni Purnamasari dan Iwa Wahyudin.

Adapun nama Masjid Cahyati diambil dari sosok sang ibu dari pasangan Heni Purnamasari dan Iwa Wahyudin tersebut.

Kang Emil menghadiri peresmian sekaligus menggunting pita didampingi sang istri Atalia Praratya Kamil.

Selama menjabat sebagai Gubernur Jabar, Kang Emil sudah mendesain sebanyak 70 masjid yang juga sudah diresmikan olehnya.

Sejumlah masjid tersebut di antaranya Masjid 99 Kubah di Makassar, Masjid Al Jabbar yang kini masjid tersebut dinominasikan menjadi masjid terindah tahun 2023 oleh salah satu yayasan Arab Saudi.