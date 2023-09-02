Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kang Emil Resmikan Masjid Cahyati di Sumedang

Beben Hva , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |14:58 WIB
Kang Emil Resmikan Masjid Cahyati di Sumedang
Kang Emil (Foto: MPI)
A
A
A

SUMEDANG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meresmikan Masjid Cahyati di Jalan Pangeran Santri Kotakulon, Sumedang, Jumat 1 September 2023.

Selain meresmikan rumah ibadah tersebut, Kang Emil -sapaan akrabnya- juga melaksanakan ibadah sholat Jumat di sana.

Masjid megah tersebut dibangun oleh pasangan crazy rich asal Sumedang yakni Heni Purnamasari dan Iwa Wahyudin.

Adapun nama Masjid Cahyati diambil dari sosok sang ibu dari pasangan Heni Purnamasari dan Iwa Wahyudin tersebut.

Kang Emil menghadiri peresmian sekaligus menggunting pita didampingi sang istri Atalia Praratya Kamil.

Selama menjabat sebagai Gubernur Jabar, Kang Emil sudah mendesain sebanyak 70 masjid yang juga sudah diresmikan olehnya.

Sejumlah masjid tersebut di antaranya Masjid 99 Kubah di Makassar, Masjid Al Jabbar yang kini masjid tersebut dinominasikan menjadi masjid terindah tahun 2023 oleh salah satu yayasan Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement