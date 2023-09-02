Selama Jabat Gubernur Jabar, Kang Emil Resmikan 70 Masjid Desainannya

SUMEDANG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah meresmikan 70 masjid hasil desainannya sendiri selama menjabat sebagai orang nomor 1 di Tanah Pasundan.

Sejumlah masjid tersebut di antaranya Masjid 99 Kubah di Makassar, Masjid Al Jabbar yang kini masjid tersebut dinominasikan menjadi masjid terindah tahun 2023 oleh salah satu yayasan Arab Saudi.

Selain di Tanah Air, Kang Emil juga mendesain dan membangun beberapa mesjid di berbagai negara. Rencananya Kang Emil akan pergi ke Gaza dan Amerika untuk melihat desain masjid yang ia bikin.

Ia pun berharap bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat di negara-negara luar dengan adanya kehadiran masjid dari desainnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil meresmikan Masjid Cahyati di Jalan Pangeran Santri Kotakulon, Sumedang, Jumat 1 September 2023.

Selain meresmikan rumah ibadah tersebut, Kang Emil -sapaan akrabnya- juga melaksanakan ibadah sholat Jumat di sana.