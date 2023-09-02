Kang Emil Berikan Penghargaan Desa Sadar Hukum di Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara penghargaan bagi desa di Jabar yang sadar hukum tahun 2023 di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung.

Selain itu, Kang Emil -sapaan akrabnya- juga memberikan beberapa sertifikat mulai dari sertifikat halal, HAKI, SNI, dan Beasiswa Jabar Future Leadership.

Dalam acara pertama, Kang Emil mengunjungi kegiatan yang diadakan oleh Kemenkumham di Aula Barta, Gedung Sate, Bandung.

"Diharapkan dengan pemberian sertifikasi ini dapat memajukan UMKM yang ada di Jabar agar lebih maju dikemudian hari," kata Kang Emil, Sabtu (2/9/2023).

(Fakhrizal Fakhri )