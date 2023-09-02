Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kang Emil Berikan Penghargaan Desa Sadar Hukum di Jabar

Ervand David , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:05 WIB
Kang Emil Berikan Penghargaan Desa Sadar Hukum di Jabar
Gubernur Jabar Kang Emil (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara penghargaan bagi desa di Jabar yang sadar hukum tahun 2023 di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung.

Selain itu, Kang Emil -sapaan akrabnya- juga memberikan beberapa sertifikat mulai dari sertifikat halal, HAKI, SNI, dan Beasiswa Jabar Future Leadership.

Dalam acara pertama, Kang Emil mengunjungi kegiatan yang diadakan oleh Kemenkumham di Aula Barta, Gedung Sate, Bandung.

"Diharapkan dengan pemberian sertifikasi ini dapat memajukan UMKM yang ada di Jabar agar lebih maju dikemudian hari," kata Kang Emil, Sabtu (2/9/2023).

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement