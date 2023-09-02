Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kang Emil dan Istri Tinjau West Java Garden Festival di Gedung Sate

Ervand David , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:36 WIB
Kang Emil dan Istri Tinjau West Java Garden Festival di Gedung Sate
Kang Emil (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau West Java Garden Festival di Gedung Sate dan Lapangan Gasibu, Bandung, Sabtu (2/9/2023).

Kang Emil -sapaan akrabnya- mengunjungi event tersebut bersama istrinya, Atalia Praratya.

Keduanya pun berkeliling melihat-lihat rangkaian acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Jawa Barat itu.

Berdasarkan pantauan, Kang Emil juga sesekali menyapa warga yang memenuhi hampir seluruh sudut kawasan Gedung Sate.

Kang Emil juga meladeni permintaan selfie yang banyak diminta warga Jabar, khususnya kalangan ibu-ibu.

Di West Java Garden Festival, Kang Emil meninjau area pasar ikan di halaman belakang Gedung Sate. Kang Emil nampak menikmati beberapa sajian olahan ikan. Selain itu, Kang Emil bersama Atalia juga menyempatkan memberi pakan hewan menggemaskan kelinci.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement