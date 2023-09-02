Kang Emil dan Istri Tinjau West Java Garden Festival di Gedung Sate

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau West Java Garden Festival di Gedung Sate dan Lapangan Gasibu, Bandung, Sabtu (2/9/2023).

Kang Emil -sapaan akrabnya- mengunjungi event tersebut bersama istrinya, Atalia Praratya.

Keduanya pun berkeliling melihat-lihat rangkaian acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Jawa Barat itu.

Berdasarkan pantauan, Kang Emil juga sesekali menyapa warga yang memenuhi hampir seluruh sudut kawasan Gedung Sate.

Kang Emil juga meladeni permintaan selfie yang banyak diminta warga Jabar, khususnya kalangan ibu-ibu.

Di West Java Garden Festival, Kang Emil meninjau area pasar ikan di halaman belakang Gedung Sate. Kang Emil nampak menikmati beberapa sajian olahan ikan. Selain itu, Kang Emil bersama Atalia juga menyempatkan memberi pakan hewan menggemaskan kelinci.