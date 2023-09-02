Relawan Ganjar Jalin Silaturahmi Sekaligus Edukasi Warga Tapanuli Tengah Tentang Amalan Sunnah

Relawan Ganjar silaturahmu sekaligus berikan edukasi pada warga Tapanuli Tengah (Foto : Istimewa)

TAPANULI TENGAH - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ustadz Sahabat (Usbat) Ganjar mengadakan pelatihan maupun penyampaian materi kepada jamaah Majelis Taklim Nurul Imam yang ada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).

"Kami mengajarkan soal amalan-amalan sunnah selama bulan Muharam," ujar Koordinator Usbat Ganjar Sumut Syabrun Jukhoir dalam siaran persnya, Sabtu (2/9/2023).

Dia mengakui memang bulan Muharam saat ini sudah lewat, namun pihaknya berusaha untuk terus memberikan edukasi kepada warga. "Kami juga ingin menjalin silaturahmi, selain memang memberikan edukasi," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, para sukarelawan Ganjar Pranowo mendapat sambutan positif dari para warga dan jemaah.

Hal itu terlihat dari banyaknya jumlah peserta dan warga yang hadir. Total ada 30 orang orang warga ikut kajian itu dengan seksama.

"Alhamdulillah sambutan mereka sangat positif kepada kami. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat," ujar dia.

Pada kesempatan itu, Usbat Ganjar Sumut tak hanya hadir dan memberikan edukasi, mereka turut membawa bantuan.

"Kami berusaha memenuhi kebutuhan dan memberikan kipas angin untuk menunjang aktivitas di majelis taklim," kata dia.