HOME NEWS SULSEL

Hilang di Gunung Bulu Sonrongan Pangkep, Pendaki Asal Bone Ditemukan Tewas di Tebing Curam

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |03:01 WIB
Hilang di Gunung Bulu Sonrongan Pangkep, Pendaki Asal Bone Ditemukan Tewas di Tebing Curam
Proses evakuasi pendaki yang hilang di gunung/Foto: Abdullah Nicolha
A
A
A

 

PANGKEP - Fitrah Perdana (24) pemuda asal Bone yang dilaporkan hilang di Gunung Bulu Sonrongan, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep akhirnya ditemukan, Jumat (1/9/2023) oleh Tim Sar Gabungan. Sayang pendaki malang itu sudah tidak bernyawa.

"Sekitar pukul 09.50 Wita Tim Sar Gabungan sudah menemukan posisi korban di tebing dan langsung melakukan evakuasi ke bawah gunung," ungkap Kepala Kantor Basarnas Makassar, Mexianus Bekabel.

 BACA JUGA:

Korban yang sebelumnya terlihat menaiki Gunung sejak Jumat (25/8/2023) itu ditemukan sudah tidak bernyawa di tebing, tersangkut di antara bebatuan.

Lebih lanjut, Mexianus menjelaskan bahwa proses pencarian hari ini, Jumat (1/9/2023), Tim Sar gabungan memokuskan pada tanda yang ditemukan sehari sebelumnya berupa sendal dan aroma bau menyengat dari tebing yang menuju area air terjun.

 BACA JUGA:

"Tim Sar Gabungan melakukan pencarian dengan fokus pada tanda berupa sendal yang dicurigai milik korban serta adanya bau menyengat tercium di sekitar lokasi menuju air terjun," urai Mexianus.

Setelah proses pencarian, sekitar pukul 09.50 Wita akhirnya jenazah korban terlihat oleh Tim Sar Gabungan berada di bawah jurang sekitar 100 meter dari penemuan sendal sehari sebelumnya. Tubuh korban tersangkut di bebatuan.

