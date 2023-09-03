Warga Surabaya Berebut Swafoto Bersama Caleg Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo

SURABAYA - Ratusan warga yang hadir dalam acara Makan Gratis Gerobak Perindo berebut untuk bisa berswafoto bersama Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I, Angela Tanoesoedibjo di Lapangan Parkir MNC Tower, Nomor 21 Kota Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

Angela tiba di lokasi acara sekitar pukul 17.00 WIB. Setibanya disana, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif langsung meninjau gerobak Perindo. Setidaknya, ada enam gerobak Partai Perindo. Para penjual menyajikan beragam menu tradisional. Diantaranya, jus buah, rawon, semanggi Suroboyo, mie ayam, penyetan dan bakso.

Angela menyempatkan diri menyapa dan berdialog denga warga. Sejumlah wargapun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk bisa berswafoto dengan Angela. Dengan sabar, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamen Parekraf) itu melayani warga berswafoto.

