Bacaleg Perindo Rini Soraya Bagikan KTA Berasuransi untuk Warga Serang

SERANG - Bacaleg Partai Perindo untuk Provinsi Banten Dapil Kota Serang Rini Soraya, S.Ip semakin gencar sosialisasi manfaat KTA Berasuransi Partai Perindo ke masyarakat Kota Serang.

Kali ini giliran masyarakat Kasemen, tepatnya kp. Sukamandi rt.16 rw. 5 Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen, Kota Serang yang mendapatkaj kesempatan untuk mendapatkan KTA ini.

Dikatakan Rini, KTA ini merupakan alat perjuangan Partai Perindo yang tidak dimiliki partai lain. Pihaknya juga menargetkan 40 ribu KTA Partai Perindo Berasuransi bagi seluruh warga Kota Serang hingga akhir tahun ini.

"Kita menargetkan sebanyak 40 ribu KTA terdistribusi ke seluruh lapisan masyarakat. Hingga saat ini sudah 2000 KTA yang sukses terdistribusi ke beberapa komunitas di Kota Serang," ujar Rini usai pembagian, Sabtu (2/9/2023) malam.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, tak hanya peduli akan pedagang UMKM saja dengan membagikan gerobak, tapi juga komunitas seperti komunitas Ojol, Opang (ojek pangkalan), perguruan/peguron/padepokan silat, supir angkot, hingga sopir truk.