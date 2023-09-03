Partai Perindo Gelar Senam Sehat dan Cek Kesehatan Gratis di Jakut

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera kembali menggelar kegiatan senam sehat dan cek kesehatan gratis kepada warga.

Kali ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara, Capt Antonius Riyanto Saputro mengatakan, agenda ini diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari warga RW04, Kelurahan Tugu Utara.

"Hari ini kita sedang mengadakan senam kebugaran dan cek kesehatan untuk masyarakat wilayah Johar (Kelurahan Tugu Utara) sini," kata Antonius kepada wartawan di lokasi, Minggu (3/9/2023).