MNC Peduli dan RS PKU Muhammadiyah Gombong Gelar Operasi Katarak dan Sumbing Gratis

KEBUMEN - Sebagai komitmen dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, MNC Peduli dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah kembali memberikan layanan operasi katarak dan sumbing gratis, untuk warga Kembumen dan sekitarnya, pada Sabtu 2 September 2023.

Kali ini puluhan warga yang berasal dari Kebumen dan Cilacap, Jawa Tengah berkesempatan mendapatkan operasi sumbing gratis yang didukung oleh Smile Train Indonesia dan juga operasi katarak gratis yang merupakan dukungan dari para pahlawan kebaikan MNC Peduli.

Kerjasama MNC Peduli dengan RS PKU Muhammadiyah Gombong yang sudah berjalan lebih dari 1 dekade telah membantu lebih dari 1.000 penerima manfaat, baik operasi gratis seperti sumbing, hernia dan katarak juga pengobatan lainnya.

“Bagi warga yang membutuhkan operasi katarak gratis di RS PKU Muhammadiyah Gombong dapat mendaftarkan diri melalui telepon/whatsapp di RS PKU Muhammadiyah Gombong Kebumen 0812-2676-951,” kata Manager Pelayanan Medis RS PKU Muhammadiyah Gombong, dr. Nur Hidayani.

Kata Nur, saat ini ada 21 pasien terkait operasi bibir sumbing dan langitan dan 10 terkait katarak, diharapkan melalui kiegiatan tersebut pihaknya bisa memberikan kontribusi terbaik untuk pelayanan kesehatan khususnya menghadirkan senyum anak bangsa.

“RS PKU Muhammadiyah Gombong juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada MNC Peduli dengan terselenggaranya acara baksos pada hari ini,” pungkasnya.

(Awaludin)