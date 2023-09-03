Advertisement
Gelar Operasi Katarak dan Sumbing Gratis, Warga Kebumen: Terima Kasih MNC Peduli

Joe Hartoyo , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |11:52 WIB
Gelar Operasi Katarak dan Sumbing Gratis, Warga Kebumen: Terima Kasih MNC Peduli
Orang tua salah satu pasien katarak, Ade (foto: dok ist)
A
A
A

KEBUMEN - MNC Peduli dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah kembali memberikan layanan operasi katarak dan sumbing gratis, untuk warga Kembumen dan sekitarnya. Hal itu dilakukan sebagai komitmen dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kali ini puluhan warga yang berasal dari Kebumen dan Cilacap, Jawa Tengah berkesempatan mendapatkan operasi sumbing gratis yang didukung oleh Smile Train Indonesia dan juga operasi katarak gratis yang merupakan dukungan dari para pahlawan kebaikan MNC Peduli, pada Sabtu 2 September 2023.

Orang tua salah satu pasien, Ade Surahman mengatakan, dirinya sangat senang dan bersyukur karena saat ini putrinya bisa lebih sempurna.

“Sangat bersyukur melalui operasi gratis dari MNC Peduli kini anak saya berpenampilan lebih sempurna. Terima kasih MNC Peduli dan RS PKU Muhammadiyah Gombong,” kata Ade.

