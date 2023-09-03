Warga Koja Antusias Ikut Senam Sehat dan Cek Kesehatan Gratis Perindo

JAKARTA - Ratusan warga RW04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, tampak antusias mengikuti kegiatan senam sehat dan cek kesehatan gratis yang digelar DPD Partai Perindo Jakarta Utara.

Salah satu perwakilan warga, Dedi Muhammad Saputra mengatakan, kegiatan ini dapat menambah semangat para warga dan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatannya.

"Kami selaku perwakilan RW04, mengucapkan terima kasih dengan acara program senam sehat untuk warga kami," kata Dedi kepada wartawan di lokasi, Minggu (3/9/2023).

BACA JUGA: Partai Perindo Gelar Senam Sehat dan Cek Kesehatan Gratis di Jakut

Dalam kegiatan itu, turut dihadiri Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara yang juga Bacaleg Partai Perindo Dapil 3 Capt Antonius Riyanto Saputro.

Dedi mengatakan, para warga juga telah menitipkan sejumlah aspirasi kepada Antonius bila nantinya terpilih menjadi Caleg pada Pemilu 2024.

"Harapan kami semoga para caleg ini menyerap aspirasi yang sudah disampaikan dari warga kami, kemudian dapat mencapai apa yang kita harapkan semuanya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara, Capt Antonius Riyanto Saputro mengatakan, agenda senam sehat dan cek kesehatan gratis ini diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari warga RW04, Kelurahan Tugu Utara.