Gerak Jalan Milenial Perindo Diikuti Ribuan Warga Koja

JAKARTA - Dalam memeriahkan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga RW 04 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara menggelar kegiatan jalan sehat milenial bersama dengan DPW Perindo pada Minggu (3/9/2023).

Ketua RW 04 Lagoa, Saepudin mengatakan, bahwa gerak jalan milenial yang dilakukan adalah puncak perayaan pesta rakyat dalam memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia yang diikuti 15 rukun tetangga (RT).

"Pada pagi hari ini kita mengadakan pesta rakyat yang tentunya dan juga jalan santai di RW 04 seluruh warga RW 04 sekitar 1200-1500 orang terdiri dari 15 RT. Kemudian perjalanan ini kita di support oleh partai Perindo," kata Saepudin di lokasi, Minggu (3/9/2023).

Menurut Saepudin, kegiatan gerak jalan milenial ini diadakan setiap tahun dalam perayaan HUT RI. Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan lainnya seperti lari maraton hingga tablik akbar yang kegiatan ini didukung penuh Partai Perindo.

"Alhamdulilah dengan adanya support dari Perindo kita bisa melakukan jalan sehat ini. Ini biasanya kita adakan setiap setahun sekali, ada tabligh akbar juga, jalan santai, lari maraton dalam rangka mempersatukan warga RW 04 dari RT 001 sampai RT 015," ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan warga yang didukungan Partai Perindo, Saepudin mengatakan bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar. Pihaknya juga berharap, partai perindo dapat terus mendukung kegiatan masyarakat.

"Harapan kami dengan adanya jalan santai ini warga RW 04 rukun, damai, tenang, aman dan sehat. Kemudian dengan support dari partai Perindo dari Bang Andi mudah-mudahan beliau dapat terpilih menjadi anggota DPRD yang amanah," tuturnya.