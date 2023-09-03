Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peduli UMKM, Bacaleg Partai Perindo Bagikan Bantuan ke Pedagang Arcamanik Kota Bandung

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |13:03 WIB
Peduli UMKM, Bacaleg Partai Perindo Bagikan Bantuan ke Pedagang Arcamanik Kota Bandung
Bacaleg Partai Perindo Bagikan Bantuan/Foto: MNC Portal
A
A
A

BANDUNG - Aksi nyata kembali ditunjukkan Partai Perindo di wilayah Kota Bandung. Di mana, pedagang buah dan makanan di Arcamanik mendapatkan bantuan gerobak dan timbangan digital, untuk mendorong usaha mereka, Minggu (3/9/2023).

Bantuan pertama diberikan kepada Hendi, Pedagang Buah Keliling, Warga Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Hendi mendapatkan bantuan tmbangan digital.

Selanjutnya Sulastri, pedagang masakan dan gorengan keliling, Warga Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung

Bantuan diberikan secara simbolis oleh Bacaleg Partai Perindo Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Caleg DPR RI Dapil Jabar-1)dan John Binsar Simalango (Caleg DPRD Kota Bandung Dapil-3). Kedua pedagang sangat antusias mendapatkan bantuan tersebut.

Menurut John, bantuan tersebut diberikan setelah pihaknya berinteraksi dan bertemu dengan warga sekitar Arcamanik. Ibu Sulastri dan Pak Hendi bercerita tentang kesulitan mereka berdagang, karena peralatan yang tidak memadai.

"Saat berinteraksi, mereka bercerita mengenai pengalamannya yang sudah sekian tahun berjualan dengan gerobak yang sudah tidak layak. Sehingga kami dengan tulus, mencoba membantu kesulitan mereka," kata John.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement