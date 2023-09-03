Peduli UMKM, Bacaleg Partai Perindo Bagikan Bantuan ke Pedagang Arcamanik Kota Bandung

BANDUNG - Aksi nyata kembali ditunjukkan Partai Perindo di wilayah Kota Bandung. Di mana, pedagang buah dan makanan di Arcamanik mendapatkan bantuan gerobak dan timbangan digital, untuk mendorong usaha mereka, Minggu (3/9/2023).

Bantuan pertama diberikan kepada Hendi, Pedagang Buah Keliling, Warga Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Hendi mendapatkan bantuan tmbangan digital.

Selanjutnya Sulastri, pedagang masakan dan gorengan keliling, Warga Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung

Bantuan diberikan secara simbolis oleh Bacaleg Partai Perindo Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Caleg DPR RI Dapil Jabar-1)dan John Binsar Simalango (Caleg DPRD Kota Bandung Dapil-3). Kedua pedagang sangat antusias mendapatkan bantuan tersebut.

Menurut John, bantuan tersebut diberikan setelah pihaknya berinteraksi dan bertemu dengan warga sekitar Arcamanik. Ibu Sulastri dan Pak Hendi bercerita tentang kesulitan mereka berdagang, karena peralatan yang tidak memadai.

"Saat berinteraksi, mereka bercerita mengenai pengalamannya yang sudah sekian tahun berjualan dengan gerobak yang sudah tidak layak. Sehingga kami dengan tulus, mencoba membantu kesulitan mereka," kata John.