Bahagianya Hendi Usai Terima Bantuan Timbangan Digital dari Perindo

BANDUNG - Raut muka bahagia terlihat dari wajah pedagang buah Hendi. Warga Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung ini tak mengira dapat bantuan timbangan digital dari Partai Perindo.

"Saya berterima kasih sekali kepada Partai Perindo, khususnya Pak Ferry dan Pak John yang telah membantu saya mendapatkan timbangan digital," kata Hendi, Minggu (3/9/2023).

Dikatakannya, bantuan timbangan digital sangat berarti baginya. Selama ini, dia menggunakan timbangan angkat yang akurasinya banyak dipertanyakan konsumen.

Hendi mengatakan, terkadang dengan menggunakan timbangan yang dimilikinya tersebut membuat konsumen enggan membeli dagangannya.

"Setelah pakai timbangan ini, harapannya tidak ada yang dirugikan lagi. Konsumen juga tambah percaya, karena di timbanhan digital sudah bisa di setting harganya. Jadi lebih terbuka kepada konsumen," beber dia.