Kartini Perindo Jakut Gelar Senam dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Cilincing

JAKARTA - Dalam upaya menyejahterakan masyarakat, Kartini Perindo DPD Jakarta Utara menggelar senam bersama warga atau kelompok emak-emak di Kelurahan Sempet Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Minggu (3/9/2023).

Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara dr. Komala Dewi mengatakan, selain menggelar senam bersama emak-emak di Cilincing. Kartini Perindo Jakarta Utara juga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis.

"Hari ini, Kartini Perindo Jakarta Utara mengadakan senam sehat dan pengobatan gratis yang selalu dilakukan di wilayah-wilayah Jakarta Utara secara rutin dan diterima antusias oleh masyarakat," ujar Dewi, Minggu (3/9/2023).

Menurut Dewi, dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini pihaknya membuat kuota hingga ratusan warga. Adapun dalam pemeriksaan yang dilakukan, di samping itu pihaknya juga menawarkan KTA berasuransi kepada masyarakat.

"Hari ini, kita mengeluarkan kuota itu sekitar 100 orang warga. Kemudian, karena Perindo saat ini sedang mengeluarkan Kartu Tanda Anggota berasuransi untuk wilayah di Kelurahan Lagoa sudah mulai tersebar merata," ujarnya.