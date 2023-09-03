Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Venna Melinda Senam Sehat Bersama Emak-Emak di Kediri

Afnan Subagio , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |15:26 WIB
Caleg Perindo Venna Melinda Senam Sehat Bersama Emak-Emak di Kediri
Caleg Partai Perindo Venna Melinda gelar senam sehat dan sosialisasi KTA berasuransi di Kediri (Foto: Afnan Subagio)
KEDIRI - Artis dan juga Caleg Partai Perindo daerah pemilihan (Dapil) 6 Jawa Timur, Kediri, Blitar dan Tulungagung, Venna Melinda menggelar senam sehat sekaligus sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada komunitas senam jantung sehat Kabupaten Kediri pada Minggu (3/9/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Venna juga mengenalkan sejumlah program dan gagasan bermanfaat bagi masyarakat secara langsung yang dimiliki Partai Perindo. Salah satunya, adanya program Gerobak Perindo, yakni pembagian gerobak secara gratis bagi pelaku UMKM.

Mengetahui adanya KTA Perindo, sejumlah peserta senam mengaku tertarik dengan KTA berasuransi Perindo tersebut. Pasalnya, selama ini tidak ada partai yang memiliki program semacam itu.

Sementara perlindungan diri dari kecelakan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Seperti diungkapkan Nurul Hasanah yang antusias untuk mengurus KTA Perindo. Ia langsung mengurus KTA tersebut usai melaksanakan senam bersama.

Rumiyati, peserta senam lainnya juga mengungkapkan hal yang sama, menurutnya Partai Perindo merupakan partai yang memperjuangkan rakyat kecil, bahkan juga memiliki program yang peduli terhadap pelaku UMKM melalui program Gerobak Perindo.

Halaman:
1 2
      
