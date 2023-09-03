Advertisement
Rutin Beri Layanan Kesehatan Gratis, Perindo: Kita Bukan Janji tapi Nyata

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |17:09 WIB
Rutin Beri Layanan Kesehatan Gratis, Perindo: Kita Bukan Janji tapi Nyata
Kartini Perindo beri pengobatan gratis ke warga Jakarta Utara (Foto: Yohannes Tobing)
JAKARTA - Kartini DPD Perindo Jakarta Utara menggelar senam dan layanan kesehatan gratis kepada ratusan masyarakat di wilayah Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu (3/9/2023). Kegiatan ini pun dilakukan secara rutin kepada masyarakat.

Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo Gondo Radityo Gambiro mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari visi dan misi Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk Indonesia sejahtera.

"Dari Partai Perindo kita punya moto adalah berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat, nah kita mulai tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu dengan kesehatan," Kata Gondo saat ditemui di lokasi pada Minggu (3/9/2023).

Menurut Gondo, kegiatan senam dan pengobatan masyarakat yang dilakukan secara rutin setiap Sabtu dan Minggu. Selain moto daripada partai, pihaknya juga melakukan pelayanan atas permintaan langsung dari warga.

"Hampir setiap minggu kami didatangi ketua RT untuk supaya bisa didatangi lingkungannya. Jadi, ini sambutan luar biasa dari masyarakat yang menunjukkan Perindo dihargai oleh mereka. Karena kita bukan janji tetapi juga nyata," ujarnya.

Gondo menjelaskan, dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan Perindo adalah membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan. Sehingga dengan kegiatan tersebut, pihaknya menyasar masyarakat di pemukiman padat.

"Saya kira program pemerintah sudah bagus. Namun, kita justru turun ke bawah jemput bola kita datangi nih gang-gang atau daerah padat dan sebagainya, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan pelayanan kesehatan," ujarnya.

