Dampak Polusi Udara, Warga Cilincing Apresiasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis dari Kartini Perindo

JAKARTA - Kartini DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Utara menggelar kegiatan senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu (3/9/2023). Kegiatan rutin inipun diikuti ratusan masyarakat setempat.

Salah satu warga Semper Barat RT 02 RW 015 Sarah Ropiah (27) sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Kartini Perindo Jakarta Utara. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat terutama dirinya yang belum lama ini terkena infeksi saluran pernapasan (Ispa) akibat polusi udara.

"Kegiatannya bagus masyarakat ibu-ibu yang tadinya tidak bisa ikut kegiatan olahraga dengan adanya sahabat dokter Komalasari ini jadi bisa olahraga bisa mengikuti bagus masyarakat juga sangat antusias dari RW 15 ini untuk mengikuti kegiatan olahraga itu," kata Sarah di lokasi.

"Menurut saya dengan kegiatan polusi udara yang sangat buruk ini dari kemarin dari beberapa minggu yang lalu saya sendiri termasuk masyarakat yang terkena dampak polusi udara sangat amat membantu masyarakat yang terserang penyakit batuk pilek dan lain sebagainya," lanjutnya.

Sarah berharap kegiatan sosial yang diberikan Partai Perindo kepada warga ke depannya lebih intensif lagi diadakannya. Bahkan menurutnya, kegiatan seperti ini dapat dilakukan sebulan sekali atau dua bulan sekali biar masyarakat yang perekonomiannya di bawah terbantu.

Hal serupa juga diungkapkan Sumiati (67), lansia asal Sempet Barat ini mengaku mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dari Kartini Perindo lantaran dirinya mengalami sakit perut. Setelah di cek oleh petugas, dirinya mengalami asam lambung.

Sumiati mengatakan, dengan kegiatan yang diberikan oleh Kartini Perindo dapat membantu dirinya dalam memeriksa kesehatan. Dirinya berharap, apa yang dilakukan oleh Kartini Perindo dapat membantu masyarakat.

"Jadi kaki saya kesemutan terus lambung suka perih juga. Tadi diperiksa dan dapat penanganan dan obat. Bagus acara begini dapat membantu orang-orang yang sulit berobat terima kasih kalau memang ada pengobatan begini orang-orang yang nggak sempat," ungkapnya.