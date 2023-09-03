Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ferry Kurnia: Kampanye di Sekolah dan Kampus Penting Dilakukan untuk Berikan Pendidikan Politik

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:47 WIB
Ferry Kurnia: Kampanye di Sekolah dan Kampus Penting Dilakukan untuk Berikan Pendidikan Politik
Ferry Kurnia Rizkyansyah (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai kampanye di lembaga pendidikan tetap penting dilakukan untuk memberikan pendidikan bagi pemilih pemula dan pendidikan politik.

Kang Ferry, sapaan akrabnya, berpendapat bahwa Pemilu perlu hadir di sekolah dan kampus untuk memberikan wawasan politik, terutama karena pemilih muda seperti kaum milenial dan Gen Z akan menjadi komponen penting dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Kang Ferry merespon sepakat usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar KPU melarang peserta Pemilu berkampanye di tingkat pendidikan dasar hingga menengah (TK, SD, SMP, dan SMA).

"Pemilu perlu ke sekolah dan kampus untuk memberikan pendidikan pemilih dan pendidikan politik," kata Ferry Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Sebelumnya, Bawaslu mengusulkan agar KPU melarang peserta Pemilu berkampanye di TK, SD, SMP hingga SMA.

Menurut Bawaslu hal ini perlu dilakukan, meski putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di fasilitas pendidikan dengan sejumlah syarat. Sebab, siswa belum masuk usia memilih.

Bawaslu juga mendorong KPU untuk hanya memperbolehkan peserta Pemilu berkampanye di kampus. Terkait ketentuan teknisnya, Bagja menyerahkan sepenuhnya kepada KPU.

Saat ini, KPU sedang merevisi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu untuk menindaklanjuti putusan MK.

KPU sedang menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk Kemendikbud Ristek dan Kementerian Agama.

