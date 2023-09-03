Inovasi One Pesantren One Product Hantarkan Jawa Barat Raih Indonesia Awards 2023

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji (kanan) mewakili Pemprov Jawa Barat menerima penghargaan dari Indonesia Awards 2023. (foto: dok iNews Media Group)

JAKARTA - Sebuah prestasi membanggakan ditorehkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Baru-baru ini Jabar meraih penghargaan Indonesia Awards 2023 pada kategori Outstanding Award for Integrated Initiative. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji di Jakarta Concert Hall, iNews Tower Jakarta, pada Kamis (31/8/2023).

Penghargaan ini diraih Pemerintah Jabar atas inisiasi pemberdayaan ekonomi yang dikemas dalam program pesantren One Pesantren One Product. Dijelaskan Kusmana, One Pesantren One Product merupakan sektor unggulan (leading sector) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

“Alhamdulillah kami dari Provinsi Jawa Barat meraih Outstanding Award for Integrated Initiative One Pesantren One Product di ajang Indonesia Awards 2023. Ini merupakan program unggulan di Jawa Barat,” tutur Kusmana kepada iNews Media Group usai menerima penghargaan.

Inovasi yang menghantarkan Provinsi Jawa Barat meraih Outstanding Award for Integrated Initiative One Pesantren One Product di ajang Indonesia Awards 2023 tersebut, lanjut Kusmana, dapat terlaksana berkat kolaborasi pentahelix sejumlah pihak.

“Program ini menjadikan pesantren mandiri secara ekonomi dan ini melibatkan kolaborasi antara ABCGM ya secara pentahelix, ada akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media,” ujarnya.

Selain menjadi ajang untuk menumbuhkan jiwa enterpreneur di kalangan santri, imbuh Kusmana, inovasi One Pesantren One Product ini juga sekaligus mengubah sumber pendanaan pesantren menjadi lebih mandiri secara ekonomi.