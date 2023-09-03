Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

India Sukses Luncurkan Misi Pertamanya ke Matahari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |11:25 WIB
India Sukses Luncurkan Misi Pertamanya ke Matahari
Roket yang membawa pesawat Aditya L-1 meluncur dari Pusat Luar Angkasa Dhawan di Sharikota, India, 2 September 2023. (Foto: Reuters)
BENGALURU - Menyusul keberhasilan pendaratan di bulan oleh India, badan antariksa negara tersebut meluncurkan roket pada Sabtu, (2/9/2023) untuk mempelajari matahari dalam misi untuk memperlajari matahari pertamanya.

Roket tersebut meninggalkan jejak asap dan api ketika para ilmuwan bertepuk tangan, menurut siaran langsung di situs web Organisasi Penelitian Luar Angkasa India (ISRO).

'BACA JUGA:

Badan antariksa India di platform media sosial X, sebelumnya Twitter, kemudian mengatakan satelit itu kini berada di orbit.

Siaran tersebut ditonton oleh lebih dari 860.000 penonton, sementara ribuan orang berkumpul di galeri tontonan dekat lokasi peluncuran untuk melihat peluncuran wahana tersebut, yang bertujuan untuk mempelajari angin matahari (solar wind) yang dapat menyebabkan gangguan di bumi yang biasa disebut sebagai aurora.

Dinamakan berdasarkan kata dalam bahasa Hindi yang berarti matahari, pesawat luar angkasa Aditya-L1 terbang hampir seminggu setelah India mengalahkan Rusia untuk menjadi negara pertama yang mendarat di kutub selatan bulan. Meskipun Rusia memiliki roket yang lebih kuat, Chandrayaan-3 India mampu mengalahkan Luna-25 dalam melakukan pendaratan seperti yang biasa dilakukan.

Perdana Menteri Narendra Modi mendorong misi luar angkasa India untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat dan China. Menteri Dalam Negeri Amit Shah, melalui platform media sosial X, mengatakan peluncuran tersebut merupakan “langkah besar” menuju visi Modi.

      
