Miliarder Ukraina Mantan Pendukung Zelensky Ditahan Atas Tuduhan Pencucian Uang

KYIV - Salah satu oligarki terbesar di Ukraina telah karena dicurigai melakukan penipuan dan pencucian uang. Ihor Kolomoisky akan ditahan selama dua bulan atas tuduhan pencucian uang karena diduga telah mentransfer USD14 juta (sekira Rp213 miliar) ke luar negeri selama tujuh tahun, menggunakan bank yang dia kendalikan.

Pengacaranya mengatakan Kolomoisky tidak akan memberikan jaminan dan akan mengajukan banding terhadap perintah pengadilan.

Hal ini menandai langkah terbaru dalam upaya pemberantasan korupsi di Ukraina, yang menargetkan sejumlah tokoh penting.

Tayangan TV lokal menunjukkan Kolomoisky dibawa keluar dari pengadilan distrik di Kyiv dengan mengenakan jaket olahraga FC Dnipro biru pada Sabtu, (2/9/2023). Tim pembelanya mengatakan dia sekarang ditahan di markas besar dinas keamanan Ukraina (SBU) di Kyiv.

“Ditetapkan bahwa selama 2013-2020, Ihor Kolomoisky melegalkan lebih dari setengah miliar hryvnia (USD14 juta) dengan menariknya ke luar negeri dan menggunakan infrastruktur bank di bawah kendalinya,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC.

Dalam pidato video malamnya pada Sabtu, Presiden Volodymyr Zelensky menyinggung kasus tersebut dan mengatakan tidak akan ada lagi “keadaan seperti biasa bagi mereka yang menjarah Ukraina dan menempatkan diri mereka di atas hukum”.

“Masing-masing dari kita merasa bahwa ini akan menjadi Ukraina dengan aturan yang berbeda,” katanya.

Zelensky menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utamanya ketika ia mulai berkuasa pada tahun 2019.