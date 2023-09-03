Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bendera Tengkorak Tentara Bayaran Wagner Berkibar di Lokasi Jatuhnya Pesawat Prigozhin

Bendera Perusahaan Militer Swasta Wagner dikibarkan di lokasi jatuhnya pesawat yang menewaskan Yevgeny Prigozhin di Kuzhenkino, Tver, Rusia, 1 September 2023. (Foto: Reuters)
KUZHENKINO – Bendera grup tentara bayaran Wagner berkibar di lokasi jatuhnya pesawat yang menewaskan pimpinannya, Yevgeny Prigozhin, sembilan hari setelah insiden yang terjadi pada, Rabu, (23/8/2023) itu. Bendera tersebut dikibarkan di samping gundukan batu yang dikellilingi bunga, tetapi semua puing-puing jet pribadi yang jatuh di situ telah dibersihkan.

Pesawat yang ditumpangi Prigozhin dalam perjalanan ke St Petersburg dari Moskow jatuh dan menewaskan 10 orang di dalamnya pada 23 Agustus, termasuk dua tokoh penting Wagner lainnya, empat pengawal Prigozhin, dan tiga awak.

Di lokasi jatuhnya pesawat dekat desa Kuzhenkino di wilayah Tver Rusia, tidak ada tanda-tanda sisa-sisa jet Embraer Legacy 600, menurut rekaman yang diperoleh Reuters pada Jumat, (1/9/2023).

Yang tersisa hanyalah tugu peringatan batu darurat berupa empat batu besar untuk kepala tentara bayaran yang dikelilingi anyelir merah dan bendera Wagner yang berkibar di tiang yang terbuat dari dahan pohon.

Bendera tersebut menampilkan tengkorak putih yang dikelilingi tulisan "PMC Wagner Group" dalam bahasa Inggris dan Rusia.

Penyebab kecelakaan masih belum jelas, namun penduduk desa di sekitar lokasi kejadian mengatakan kepada Reuters tak lama setelah kecelakaan bahwa mereka mendengar ledakan dan kemudian melihat jet tersebut jatuh ke tanah.

Halaman: 1 2
1 2
      
