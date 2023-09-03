Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |14:48 WIB
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
Pertunjukan angklung pada resepsi diplomatik HUT RI Ke-78 KJRI Perth, Australia, 31 Agustus 2023. (Foto: KJRI Perth)
A
A
A

PERTH - Warna-warni budaya Indonesia dari tarian banua dari Kalimantan Timur, hingga tarian Ja'i dari Nusa Tenggara Timur (NTT) serta ensemble angklung dan kolintang meriahkan resepsi diplomatik KJRI Perth yang diselenggarakan pada 31 Agustus 2023 di Perth Town Hall, Kota Perth.

Acara resepsi diplomatik yang diselenggarakan sebagai puncak perayaan HUT ke-78 RI ini dihadiri oleh lebih dari 300 undangan termasuk Menteri Negara Bagian Australia Barat, Anggota Parlemen, Kepala Perwakilan Asing di Perth, Walikota kota kota-kota di Australia Barat, mitra kerja KJRI Perth, akademisi, serta perwakilan masyarakat Indonesia di Perth dan mahasiswa Indonesia.

Resepsi diplomatik dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Australia "Advance Australia Fair" yang dibawakan oleh penampilan angklung Dharma Wanita Persatuan KJRI Perth yang diikuti nyanyian meriah dan spontan seluruh undangan yang hadir.

Dalam pidatonya di acara ini, Konjen RI Listiana Operananta menyampaikan berbagai capaian diplomasi serta kerja sama antara Indonesia dan Australia Barat di bidang ekonomi, sosial budaya, kekonsuleran hingga perlindungan WNI serta ragam kolaborasi people to people.

Halaman:
1 2
      
