Jaga Keamanan, Polisi Australia akan Tinggal di Kepulauan Solomon hingga Pemilu 2024

HONIARA - Polisi Australia akan tinggal di Kepulauan Solomon untuk memberikan bantuan pengamanan selama acara olahraga regional yang digelar pada November dan pemilu nasional 2024, kata pemerintah negara Kepulauan Pasifik itu.

Jumlah personel keamanan akan bertambah sebelum Pacific Games digelar pada November, ketika 5.000 atlet dari belasan negara diperkirakan akan tiba, menurut pernyataan di halaman Facebook Solomon Islands Broadcasting yang diunggah pada Jumat (1/9/2023) malam.

China, yang juga meningkatkan kerja sama keamanan dengan Kepulauan Solomon, turut menyumbangkan dan membangun stadion Pacific Games.

BACA JUGA: China Pastikan Tidak Bangun Basis Militer di Kepulauan Solomon

Negara kepulauan tersebut mengajukan permintaan resmi kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 4 Agustus untuk memperpanjang kehadiran polisi Australia di negaranya hingga Juni 2024 untuk menjaga penyelenggaraan pemilu, kata pernyataan itu, sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.