Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mekanisme Antikythera, Komputer Berusia 2.000 Tahun yang Keberadaannya Mengejutkan Peneliti

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |17:01 WIB
Mekanisme Antikythera, <i>Komputer</i> Berusia 2.000 Tahun yang Keberadaannya Mengejutkan Peneliti
Mekanisme Antikythera yang dipajang di Museum Athena. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARA peneliti di Yunani sudah terbiasa menemukan peninggalan kuno yang menakjubkan. Hal ini tidak aneh karena negara itu pernah menjadi rumah bagi peradaban Yunani Kuno, yang berkembang ribuan tahun yang lalu dan sangat berpengaruh dengan kontribusi mereka terhadap matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat.

 BACA JUGA:

Beberapa terobosan yang dilakukan di bawah pengawasan mereka merupakan beberapa terobosan terpenting di dunia, antara lain planet-planet mengorbit Matahari, ukuran bulan dan keliling bumi serta kalkulator astronomi pertama. Kini, para ahli arkeologi sekali lagi dibuat terkejut dengan penemuan terbaru ini.

Berusia 2.000 tahun, mekanisme Antikythera adalah orrery – model mekanis Tata Surya – bertenaga tangan, dan merupakan contoh komputer analog paling awal yang diketahui. Diperkirakan peradaban kuno telah menggunakannya untuk memprediksi posisi astronomi dan gerhana beberapa dekade sebelum hal itu terjadi.

Mereka juga menggunakan mekanisme ini untuk melacak siklus Olimpiade, sehingga pertandingan tersebut diadakan setiap empat tahun sekali. Ditemukan pada 1901, mekanisme Antikythera sudah ada jauh sebelum komputer analog. Benda itu ditemukan di antara puing-puing yang diambil dari kapal karam di lepas pantai pulau Yunani dengan nama yang sama, demikian dilansir Mirror.

Mekanisme itu diidentifikasi memiliki peralatan tersembunyi di dalamnya setahun kemudian oleh arkeolog Valerios Stais.

BBC berbicara dengan Profesor Tony Freeth dari University College London (UCL), yang telah melakukan penelitian ekstensif mengenai mekanisme tersebut dan membeberkan rahasia dan seluk-beluknya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/18/2888063/kisah-arkeolog-temukan-jejak-sandal-kuno-misterius-diduga-berusia-148-000-tahun-4l1HVHCj2Q.jpg
Kisah Arkeolog Temukan Jejak Sandal Kuno Misterius Diduga Berusia 148.000 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/18/2886940/penemuan-kayu-kuno-usia-setengah-juta-tahun-di-tepian-sungai-zambia-ubah-pemahaman-soal-kehidupan-manusia-purba-FCaM4YcRU1.jpg
Penemuan Kayu Kuno Usia Setengah Juta Tahun di Tepian Sungai Zambia, Ubah Pemahaman Soal Kehidupan Manusia Purba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/31/18/1402552/mumi-mirip-lukisan-wajah-van-gogh-terkubur-di-gereja-spanyol-UGUc6ul4RC.jpg
Mumi Mirip Lukisan Wajah Van Gogh Terkubur di Gereja Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/21/18/1317654/dua-mahluk-aneh-ditemukan-di-perairan-australia-UwUTMYukIy.gif
Dua Mahluk Aneh Ditemukan di Perairan Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/26/18/1124796/inggris-temukan-bom-milik-nazi-pZSbVKrdfM.jpg
Inggris Temukan Bom Milik Nazi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/24/18/1123623/australia-temukan-situs-dampak-jatuhnya-asteroid-terbesar-0kNpdaTPHs.jpg
Australia Temukan Situs Dampak Jatuhnya Asteroid Terbesar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement