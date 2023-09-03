Mekanisme Antikythera, Komputer Berusia 2.000 Tahun yang Keberadaannya Mengejutkan Peneliti

PARA peneliti di Yunani sudah terbiasa menemukan peninggalan kuno yang menakjubkan. Hal ini tidak aneh karena negara itu pernah menjadi rumah bagi peradaban Yunani Kuno, yang berkembang ribuan tahun yang lalu dan sangat berpengaruh dengan kontribusi mereka terhadap matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat.

Beberapa terobosan yang dilakukan di bawah pengawasan mereka merupakan beberapa terobosan terpenting di dunia, antara lain planet-planet mengorbit Matahari, ukuran bulan dan keliling bumi serta kalkulator astronomi pertama. Kini, para ahli arkeologi sekali lagi dibuat terkejut dengan penemuan terbaru ini.

Berusia 2.000 tahun, mekanisme Antikythera adalah orrery – model mekanis Tata Surya – bertenaga tangan, dan merupakan contoh komputer analog paling awal yang diketahui. Diperkirakan peradaban kuno telah menggunakannya untuk memprediksi posisi astronomi dan gerhana beberapa dekade sebelum hal itu terjadi.

Mereka juga menggunakan mekanisme ini untuk melacak siklus Olimpiade, sehingga pertandingan tersebut diadakan setiap empat tahun sekali. Ditemukan pada 1901, mekanisme Antikythera sudah ada jauh sebelum komputer analog. Benda itu ditemukan di antara puing-puing yang diambil dari kapal karam di lepas pantai pulau Yunani dengan nama yang sama, demikian dilansir Mirror.

Mekanisme itu diidentifikasi memiliki peralatan tersembunyi di dalamnya setahun kemudian oleh arkeolog Valerios Stais.

BBC berbicara dengan Profesor Tony Freeth dari University College London (UCL), yang telah melakukan penelitian ekstensif mengenai mekanisme tersebut dan membeberkan rahasia dan seluk-beluknya.