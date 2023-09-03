Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Angkatan Udara Ukraina Hancurkan 22 Drone Rusia di Odesa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |18:38 WIB
Angkatan Udara Ukraina Hancurkan 22 Drone Rusia di Odesa
Foto: Reuters.
KYIV - Angkatan Udara Ukraina mengatakan pada Minggu (3/9/2023) dini hari bahwa pihaknya menghancurkan 22 pesawat nirawak atau drone Rusia dalam serangan yang berlangsung semalaman di bagian selatan wilayah Odesa.

Rusia “melancarkan beberapa gelombang serangan oleh 'Shahed-136/131' (pesawat udara nirawak) dari selatan dan tenggara,” kata Angkatan Udara Ukraina melalui kiriman teks di Telegram.

Sebanyak total 25 drone penyerang Shahed buatan Iran diluncurkan. “Dua puluh dua di antaranya dihancurkan oleh Angkatan Udara bekerja sama dengan pertahanan udara dai komponen lain dalam Angkatan Bersenjata Ukraina,” katanya sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

Rusia meningkatkan serangan terhadap Odesa dan Mykolaiv, wilayah-wilayah Ukraina di bagian selatan yang menjadi pusat pelabuhan dan infrastruktur yang vital untuk pengiriman komoditas pangan biji-bijian. Hal itu menyusul batalnya perjanjian pengiriman aman biji-bijian dari Laut Hitam yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bulan lalu, kapal kargo sipil pertama berlayar melintasi Laut Hitam dari Ukraina dan tiba di Istanbul Turki untuk melawan blokade Rusia.

Pada Sabtu (2//20239), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ada dua lagi kapal yang melintasi “koridor gandum sementara Laut Hitam” yang dibuka negara itu.

(Rahman Asmardika)

      
