HOME NEWS INTERNATIONAL

385 Orang Masih Hilang Akibat Kebakaran Hutan Hawaii

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |19:59 WIB
385 Orang Masih Hilang Akibat Kebakaran Hutan Hawaii
Foto: Reuters.
A
A
A

HONOLULU - Jumlah orang dalam daftar resmi korban yang hilang akibat kebakaran hutan Maui, Hawaii, Amerika Serikat (AS) mencapai 385 orang pada Jumat, (1/9/2023) hampir tidak berubah dari minggu sebelumnya.

Dalam siaran persnya, Departemen Kepolisian Maui dan Biro Investigasi Federal mengatakan 245 orang dalam daftar 388 orang yang diumumkan pada minggu sebelumnya telah ditemukan dan dihapus. Namun, jumlah nama baru yang ditambahkan hampir sama, demikian diwartakan Associated Press.

Jumlah total yang diperbarui ini sangat berbeda dengan perkiraan sebelumnya – sehari sebelumnya Gubernur Josh Green mengatakan dia yakin jumlahnya akan turun di bawah 100.

“Kami pikir jumlahnya telah turun menjadi dua digit, jadi syukurlah,” kata Green dalam video yang diposting ke akunnya di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Setelah polisi Maui merilis daftar terbaru tersebut, gubernur mengatakan jumlah korban jiwa dan hilang sering kali berubah-ubah dalam kejadian korban massal sampai penyelidikan selesai.

“Angka pastinya akan membutuhkan waktu, mungkin lama, untuk diselesaikan,” kata Green dalam pernyataan yang diberikan melalui juru bicara.

Dia mengatakan ada kurang dari 50 “kasus orang hilang aktif.” Dia tidak menjelaskan lebih lanjut namun mengindikasikan bahwa mereka adalah orang-orang yang diberikan lebih banyak informasi daripada jumlah minimum yang termasuk dalam daftar orang hilang yang dikumpulkan oleh FBI. Ini hanya memerlukan nama depan dan belakang yang diberikan oleh orang dengan nomor kontak terverifikasi.

Halaman:
1 2 3
      
