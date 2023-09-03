Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral PNS Pakai Helm Motor Saat Bekerja untuk Lindungi dari Runtuhan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:01 WIB
Viral PNS Pakai Helm Motor Saat Bekerja untuk Lindungi dari Runtuhan
Foto: Oddity Central.
TELANGANA - Pegawai pemerintah yang bekerja di sebuah gedung tua di Telangana, India, telah mengenakan helm sepeda motor untuk mencegah lempengan beton dari langit-langit jatuh menimpa kepala mereka.

Sebuah video yang memperlihatkan beberapa karyawan laki-laki di 'Kantor Pembangunan' distrik Jagtial, di Telangana, mengenakan helm sepeda motor saat bekerja menjadi viral di media sosial India, demikian dilaporkan Oddity Central

Ironisnya, Kantor Pembangunan ditugaskan untuk mengembangkan distrik tersebut dengan memberikan internet kepada penduduk desa dan membangun infrastruktur, namun tempat kerja berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga para pekerja harus melindungi diri mereka dari puing-puing yang berjatuhan.

Media lokal melaporkan bahwa stafnya menuntut relokasi ke gedung perkantoran yang lebih aman setelah seorang rekannya hampir mengalami kerusakan otak ketika lempengan semen jatuh dari langit-langit.

Menurut News Nine, atap Kantor Pembangunan Mandal Parishad sudah bocor sejak tahun lalu dan kini kondisinya bobrok. Kelembapan telah menyebabkan potongan-potongan langit-langit berjatuhan, dan karyawan tidak punya pilihan selain melindungi diri mereka sendiri.

