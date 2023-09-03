Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Tahanan Tewas di Lapas, Dalam Kondisi Lebam

Adrianus Susandra , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |06:39 WIB
5 Fakta Tahanan Tewas di Lapas, Dalam Kondisi Lebam
Tahanan tewas di dalam sel dengan kondisi lebam (Foto : Freepik)
A
A
A

JAMBI - Seorang tahanan kasus pencurian yang baru dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi, meningal dunia,

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Diduga Jadi Korban Pengeroyokan

Tahanan atas nama Agus Daniel itu diduga menjadi korban penganiayaan oleh warga binaan lapas lainnya.

Korban yang baru beberapa hari dititipkan meninggal di dalam lapas membuat pihak keluarga meminta kasus diusut tuntas.

2. Istri Korban Tak Bisa Tahan Tangis

Warga Pulau Pandan, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. itu telah terbujur kaku saat dipindahkan ke kamar jenazah RSUD Raden Mattaher Jambi setelah sempat ditangani tim dokter RSUD

Istri korban tak kuasa menahan tangis di hadapan jenazah suaminya.

Peristiwa tewasnya tahahan Kejari Jambi tersebut bermula pada Jumat Sore. Petugas Lapas melakukan pengecekan dan penguncian blok tahahan, kemudian ditemukan korban tergeletak di kamar blok tahanan.

3. Tewas Dalam Kondisi Lebam, Masuk Dalam Kondisi Sehat

Sebelum tewas, tahanan kasus pencurian tersebut sempat mendapat pertolongan ke klinik lapas dan korban sempat kritis.

Salah seorang kerabat korban Ningsih, meminta kasus tewasnya anggota keluarganya tersebut bisa diusut tuntas karena saat dititipkan ke dalam lapas kondisi korban dalam kondisi sehat.

Dia mengaku belum mengetahui pasti penyebab tewasnya korban karena belum mendapatkan penjelasan dari pihak lapas.

"Apakah korban pengeroyokan atau seperti apa hingga meninggal, kami belum tahu," ujar Ningsih.

Halaman:
1 2
      
