Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bantu Masyarakat, Relawan Ganjar Buka Layanan Konsultasi Hukum Gratis

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:02 WIB
Bantu Masyarakat, Relawan Ganjar Buka Layanan Konsultasi Hukum Gratis
Relawan Ganjar Pranowo buka layanan konsultasi hukum gratis (Foto: Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Sukarelawan Ganjar Pranowo memberikan bantuan dan konsultasi hukum gratis. Itu dilakukan untuk membantu masyarakat gara terhindar dari persoalan kriminilitas.

Crivisaya Ganjar yang terdiri dari Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) membuka layanan konsultasi bantuan hukum gratis pada Sabtu 2 September 2023. Di Lampung sendiri, masih banyak yang belum melek hukum. Hal itu membuat mereka sangat berisiko menjadi korban penipuan hingga kriminalisasi.

"Kegiatan hari ini yaitu konsultasi bantuan hukum serta peresmian Pos Bantuan Hukum gratis di Kabupaten Lampung Tengah," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Crivisaya Ganjar Lampung, Harsya Billy dalam keterangan tertulis.

Billy berharap, dengan adanya PBH dapat membantu masyarakat untuk memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sukarelawan Crivisaya Ganjar menerima berbagai keluhan dan pertanyaan dari masyarakat. Mulai persoalan hukum di bidang pertanahan hingga perceraian suami-istri.

Kegiatan kali ini tepatnya digelar di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

"Tujuannya, yang pertama kami memberikan materi atau pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum ini kita harus melek terhadap hukum. Karena, banyak sekali masyarakat yang belum tahu penyelesaian masalah lewat jalur hukum. Jadi, kami memberikan suatu pembekalan kepada masyarakat awam," ujarnya.

Para sukarelawan Crivisaya Ganjar, kata Billy, akan terus membuka layanan konsultasi hukum yang sama di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Menurutnya, setelah terbentuk di Lampung Tengah, pihaknya juga akan membuka PBH di dua daerah lain.

Terutama daerah yang sekiranya dianggap banyak memerlukan bantuan hukum dari para ahli hukum. "Kami kemarin sama tim (memutuskan) akan membuka Pos Bantuan Hukum ini di tiga kabupaten besar. Salah satunya, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan," kata Billy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement