Bantu Masyarakat, Relawan Ganjar Buka Layanan Konsultasi Hukum Gratis

LAMPUNG - Sukarelawan Ganjar Pranowo memberikan bantuan dan konsultasi hukum gratis. Itu dilakukan untuk membantu masyarakat gara terhindar dari persoalan kriminilitas.

Crivisaya Ganjar yang terdiri dari Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) membuka layanan konsultasi bantuan hukum gratis pada Sabtu 2 September 2023. Di Lampung sendiri, masih banyak yang belum melek hukum. Hal itu membuat mereka sangat berisiko menjadi korban penipuan hingga kriminalisasi.

"Kegiatan hari ini yaitu konsultasi bantuan hukum serta peresmian Pos Bantuan Hukum gratis di Kabupaten Lampung Tengah," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Crivisaya Ganjar Lampung, Harsya Billy dalam keterangan tertulis.

Billy berharap, dengan adanya PBH dapat membantu masyarakat untuk memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sukarelawan Crivisaya Ganjar menerima berbagai keluhan dan pertanyaan dari masyarakat. Mulai persoalan hukum di bidang pertanahan hingga perceraian suami-istri.

Kegiatan kali ini tepatnya digelar di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

"Tujuannya, yang pertama kami memberikan materi atau pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum ini kita harus melek terhadap hukum. Karena, banyak sekali masyarakat yang belum tahu penyelesaian masalah lewat jalur hukum. Jadi, kami memberikan suatu pembekalan kepada masyarakat awam," ujarnya.

Para sukarelawan Crivisaya Ganjar, kata Billy, akan terus membuka layanan konsultasi hukum yang sama di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Menurutnya, setelah terbentuk di Lampung Tengah, pihaknya juga akan membuka PBH di dua daerah lain.

Terutama daerah yang sekiranya dianggap banyak memerlukan bantuan hukum dari para ahli hukum. "Kami kemarin sama tim (memutuskan) akan membuka Pos Bantuan Hukum ini di tiga kabupaten besar. Salah satunya, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan," kata Billy.