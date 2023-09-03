Bawa Spirit Ganjar Pranowo, Relawan Beri Pengobatan Gratis bagi Warga Serang

JAKARTA - Relawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Pulau Tunda, Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Aksi nyata dilakukan Sukarelawan Gerakan Rakyat Desa untuk (Gardu) Ganjar pada Sabtu 2 September 2023.

Dari pengobatan gratis yang dilakukan terhadap ratusan warga, data yang diperoleh banyak warga yang mengeluhkan sakit hipertensi, kolesterol, asam urat, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diabetes, cepalgia, myalgia, dan gastritis.

Menurut Ketua Umum Gardu Ganjar Ahmad Wahyudin Nasyar, fasilitas kesehatan di wilayah tersebut kurang memadai. Sehingga tak sedikit warga terkendala dalam memperoleh layanan kesehatan.

Untuk bisa ke rumah sakit di Kabupaten Serang, warga harus menyeberang laut di Kabupaten Serang, dan itu membutuhkan biaya yang tak murah.

"Alhamdulillah, kami menghadirkan empat dokter, yakni dokter umum, anak, kulit dan dokter kandungan yang memang ikut memeriksa kehamilan masyarakat di sini karena jangkauan mereka untuk ke rumah sakit sangat jauh," katanya melalui keterangan tertulis.

Dengan membawa semangan dan spirit Ganjar Pranowo, relawan hadir memberikan pelayanan kesehatan untuk warga Pulau Tunda. "Di pulau ini, jangkauan mereka untuk berobat sangat jauh, harus memakan waktu luar biasa dan biayanya lumayan besar," ujarnya.

Kondisi cuaca yang kurang baik, kata Wahyudin, membuat masyarakat sakit pernapasan dan radang tenggorokan. "Maka, kami harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Salah satunya, memberikan layanan kesehatan pengobatan gratis," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, relawan juga memperkenalkan sosok Bacapres Ganjar Pranowo. Mereka pun mendoakan pria berambut putih itu menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sehingga menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029.

"Harapannya, mereka akan lebih mengenal sosok Pak Ganjar sebagai bakal calon presiden 2024. Ketika saya melakukan audiensi dengan masyarakat, ternyata di sini sudah banyak yang mengenal beliau," katanya.