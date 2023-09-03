Relawan Ganjar Gotong Royong Renovasi Sekretariat Majelis Taklim Nurul Huda

PALEMBANG - Relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Sumatera Selatan (Sumsel) bergotong royong merenovasi sekretariat Majelis Taklim Nurul Huda di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumsel.

Para pendukung Ganjar Pranowo ini juga turut memberikan sejumlah bantuan material bangunan untuk mendukung renovasi tersebut.

Koordinator Wilayah SDG Sumsel, Faisal Tanjung mengatakan, bantuan yang diberikan pada Minggu (3/9) tersebut, di antaranya ada semen, pasir, koral, hingga batu bata.

"Beberapa minggu lalu, tim kami survei mengecek lokasi, dan memang di sini ada kegiatan ibu-ibu pengajian. Mereka melakukan kegiatan itu di sekretariat. Namun sekretariat ini kami nilai sudah kurang layak," ujar Faisal.

Bantuan ini pun menjadi bentuk kepedulian relawan SDG untuk pengembangan majelis taklim dan kemaslahatan umat di Sumsel.

Faisal menjelaskan aksi ini dilakukan karena kondisi bangunan sekretariat Majelis Taklim Nurul Huda yang terbilang tidak memadai dan kurang cukup untuk menampung banyaknya jemaah majelis.

"Maka dari itu itu, SDG melakukan gotong royong renovasi sekretariat, dan bantuan kepada sekretariat Nurul Huda. Agar Nurul Huda bisa lebih layak lagi digunakan, dan ibu-ibu jemaah majelis taklim senantiasa selalu nyaman untuk melakukan kegiatan setiap harinya," katanya.

Dia juga berharap dengan adanya bangunan sekretariat yang lebih memadai, dapat memotivasi para jemaah untuk lebih giat dalam melakukan aktivitas majelis dan menimba ilmu keagamaan.

Kegiatan dari para relawan yang beranggotakan santri dari berbagai wilayah di Sumsel ini pun, disebut Faisal akan berlanjut. Bantuan-bantuan pembangunan atau renovasi dari relawan ini akan terus menyasar pondok-pondok pesantren atau majelis di Sumsel yang membutuhkan bantuan.

"Kegiatan ini terinspirasi dari sosok Pak Ganjar yang selalu peduli dengan kemaslahatan umat," pungkasnya.

Sementara itu, pimpinan Majelis Taklim Nurul Huda, Aswari Djani menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan relawan SDG Sumsel yang telah membantu pengembangan fasilitas majelis taklimnya.

Aswari berharap agar relawan SDG Sumsel bisa kembali hadir untuk menyokong bantuan yang bisa menunjang berbagai kegiatan di majelis taklimnya.