Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Gotong Royong Renovasi Sekretariat Majelis Taklim Nurul Huda

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |23:52 WIB
Relawan Ganjar Gotong Royong Renovasi Sekretariat Majelis Taklim Nurul Huda
A
A
A

PALEMBANG - Relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Sumatera Selatan (Sumsel) bergotong royong merenovasi sekretariat Majelis Taklim Nurul Huda di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumsel.

Para pendukung Ganjar Pranowo ini juga turut memberikan sejumlah bantuan material bangunan untuk mendukung renovasi tersebut.

Koordinator Wilayah SDG Sumsel, Faisal Tanjung mengatakan, bantuan yang diberikan pada Minggu (3/9) tersebut, di antaranya ada semen, pasir, koral, hingga batu bata.

"Beberapa minggu lalu, tim kami survei mengecek lokasi, dan memang di sini ada kegiatan ibu-ibu pengajian. Mereka melakukan kegiatan itu di sekretariat. Namun sekretariat ini kami nilai sudah kurang layak," ujar Faisal.

Bantuan ini pun menjadi bentuk kepedulian relawan SDG untuk pengembangan majelis taklim dan kemaslahatan umat di Sumsel.

Faisal menjelaskan aksi ini dilakukan karena kondisi bangunan sekretariat Majelis Taklim Nurul Huda yang terbilang tidak memadai dan kurang cukup untuk menampung banyaknya jemaah majelis.

"Maka dari itu itu, SDG melakukan gotong royong renovasi sekretariat, dan bantuan kepada sekretariat Nurul Huda. Agar Nurul Huda bisa lebih layak lagi digunakan, dan ibu-ibu jemaah majelis taklim senantiasa selalu nyaman untuk melakukan kegiatan setiap harinya," katanya.

Dia juga berharap dengan adanya bangunan sekretariat yang lebih memadai, dapat memotivasi para jemaah untuk lebih giat dalam melakukan aktivitas majelis dan menimba ilmu keagamaan.

Kegiatan dari para relawan yang beranggotakan santri dari berbagai wilayah di Sumsel ini pun, disebut Faisal akan berlanjut. Bantuan-bantuan pembangunan atau renovasi dari relawan ini akan terus menyasar pondok-pondok pesantren atau majelis di Sumsel yang membutuhkan bantuan.

"Kegiatan ini terinspirasi dari sosok Pak Ganjar yang selalu peduli dengan kemaslahatan umat," pungkasnya.

Sementara itu, pimpinan Majelis Taklim Nurul Huda, Aswari Djani menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan relawan SDG Sumsel yang telah membantu pengembangan fasilitas majelis taklimnya.

Aswari berharap agar relawan SDG Sumsel bisa kembali hadir untuk menyokong bantuan yang bisa menunjang berbagai kegiatan di majelis taklimnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement