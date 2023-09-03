Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ubur-Ubur Serang Wisatawan di Pantai Kawasan Gunungkidul

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |13:14 WIB
Ubur-Ubur Serang Wisatawan di Pantai Kawasan Gunungkidul
Wisatawan diserang ubur ubur (foto: dok ist)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Kemunculan ubur-ubur membayangi wisatawan yang tengah berlibur di pantai selatan Gunungkidul. Sebab, ubur-ubur ini muncul di beberapa pantai di wilayah Gunungkidul. Sudah ada wisatawan terutama anak-anak yang terkena serangan ubur-ubur ini.

Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2, Surisdiyanto menuturkan setelah sempat mereda selama sepekan, ubur-ubur kembali muncul di sejumlah Pantai di Gunungkidul. Kali ini ubur-ubur banyak ditemukan di Pantai Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal dan Somandeng.

"Sejak tadi pagi jumlah ubur-uburnya kian banyak," tutur dia, Minggu (3/9/2023).

Sejumlah wisatawan terutama anak-anak mulai terserang ubur-ubur. Hingga tengah hari, pihaknya mencatat ada 4 anak-anak yang dilarikan ke Posko Sar untuk mendapat perawatan usai tersengat ubur-ubur.

Surisdiyanto menyebut satu korban di Pantai somandeng, 2 di Pantai krakal dan satu lagi di Pantai Kukup. Untuk sementara ini, para korban sengatan ubur-ubur masih bisa di tangani di pos wilayah masing-masing.

"Kami petugas melaksanakan patroli memunguti impes atau ubur-ubur ini,"terang dia.

Dia mengatakan sejak kemunculan ubur-ubur ini, petugas SAR siaga penuh. Mereka terus melakukan himbauan kepada wisatawan yang bermain air untuk mewaspadai kehadiran ubur-ubur tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112741/laut-GZup_large.jpg
Soal Penegakan Hukum di Laut, Wamenko Polkam: Bakamla Jadi Banci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/337/3103043/pagar_laut-ZhBm_large.jpg
Misteri Dalang Pagar Laut Sepanjang 30 Km di Pesisir Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/337/2961263/7-lautan-paling-mengerikan-dan-penuh-misteri-di-dunia-banyak-memakan-korban-kk9Q9GvzqR.jpeg
7 Lautan Paling Mengerikan dan Penuh Misteri di Dunia, Banyak Memakan Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/18/2888023/ilmuwan-terseksi-di-dunia-berisiko-mati-karena-menyelam-sangat-dekat-dengan-hiu-pembunuh-jtLYyl4lK6.jpg
Ilmuwan Terseksi di Dunia Berisiko Mati karena Menyelam Sangat Dekat dengan Hiu Pembunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/510/2857449/waspada-gelombang-laut-setinggi-6-meter-berpeluang-terjadi-di-selatan-diy-CG7Jn63L2Q.jpg
Waspada! Gelombang Laut Setinggi 6 Meter Berpeluang Terjadi di Selatan DIY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/18/2853053/kenapa-laut-hitam-disebut-laut-hitam-ini-penjelasannya-IqVJxneLsq.jpg
Kenapa Laut Hitam Disebut Laut Hitam? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement