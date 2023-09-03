Ubur-Ubur Serang Wisatawan di Pantai Kawasan Gunungkidul

GUNUNGKIDUL - Kemunculan ubur-ubur membayangi wisatawan yang tengah berlibur di pantai selatan Gunungkidul. Sebab, ubur-ubur ini muncul di beberapa pantai di wilayah Gunungkidul. Sudah ada wisatawan terutama anak-anak yang terkena serangan ubur-ubur ini.

Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2, Surisdiyanto menuturkan setelah sempat mereda selama sepekan, ubur-ubur kembali muncul di sejumlah Pantai di Gunungkidul. Kali ini ubur-ubur banyak ditemukan di Pantai Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal dan Somandeng.

"Sejak tadi pagi jumlah ubur-uburnya kian banyak," tutur dia, Minggu (3/9/2023).

BACA JUGA: Viral Angin Tornado di Candi Arjuna Dieng Jadi Tontonan Wisatawan

Sejumlah wisatawan terutama anak-anak mulai terserang ubur-ubur. Hingga tengah hari, pihaknya mencatat ada 4 anak-anak yang dilarikan ke Posko Sar untuk mendapat perawatan usai tersengat ubur-ubur.

Surisdiyanto menyebut satu korban di Pantai somandeng, 2 di Pantai krakal dan satu lagi di Pantai Kukup. Untuk sementara ini, para korban sengatan ubur-ubur masih bisa di tangani di pos wilayah masing-masing.

"Kami petugas melaksanakan patroli memunguti impes atau ubur-ubur ini,"terang dia.

Dia mengatakan sejak kemunculan ubur-ubur ini, petugas SAR siaga penuh. Mereka terus melakukan himbauan kepada wisatawan yang bermain air untuk mewaspadai kehadiran ubur-ubur tersebut.