Kala Ganjar Jadi Wadah Keluh kesah Para Seniman

KLATEN - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo kerap kali bertemu dengan para seniman. Pertemuan itu dimanfaatkan seniman untuk menyampaikan unek-uneknya.

"Beberapa bulan terakhir saya bicara dengan para seniman cukup banyak termasuk seniman modern. Para seniman modern itu berkeluh kesah kepada saya, satu mereka yang pintar nyanyi, desainer, film makers, dan semua terkait dengan dunia hiburan," kata Ganjar di Joglo Saestu, Kabupaten Klaten, Sabtu (2/9/2023).

Lebih rinci, kata Ganjar, ketika sebuah karya yang bagus dan digunakan banyak orang, tapi seorang seniman pembuatnya justru tidak mendapatkan royalti. Hal itu dianggap sebagai masalah besar bagi Ganjar.

"Keluhan pertama adalah ketika mereka bisa menciptakan (karya), mereka tidak mendapatkan royalti, ini problem dan saya ketemu artis-artis itu ketika mereka sudah sepuh, karyanya sangat terkenal, hidupnya susah," tutur Ganjar

Selain itu, menurut Ganjar banyak seniman Indonesia yang mempunyai kemampuan yang mumpuni. Namun sayang tidak ada wadah yang disediakan untuk mengembangkan kemampuan tersebut.

"Berikutnya, bagaimana para seniman seniman hebat itu perlu wadah maka Mas Nanang terima kasih Joglonya dipersembahkan untuk seni dan budaya, ini akan menjadi wadah," katanya.