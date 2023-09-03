Pamitan ke Ratusan Pesepeda, Ganjar: Kita Tetap Akan Berjumpa!

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, kedatangan ratusan pesepada dari Jawa Tengah. Momentum ini menjadi perjumpaan terakhir Ganjar kepada para pesepeda sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Kedatangan para pesepada ke rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Puri Gedeh, Jalan Gubernur Budiono, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi kejutan sendiri untuk Ganjar.

Pantauan MNC di lokasi, terlihat ratusan orang, usai Ganjar memberikan sambutannya langsung berebut untuk bersalam atau berfoto dengan dia.

Ganjar dalam sambutannya mengaku, dia ingin sekali berbicara banyak kepada hadirin yang telah datang. Namun dikarenakan terdapat acara lain, dengan berat hati dia harus meninggalkan para pesepeda.

Ganjar yang diketahui hobby berolahraga entah itu lari atau bersepeda akan purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah per 5 September 2023. Dia mohon pamit kepada ratusan pesepeda karena sering kali mendampinginnya berolahraga.

"Saya ingin menyampaikan terimakasih selama hampir 10 tahun menemani saya bersepeda, dan saya meminta maaf kalau 10 tahun saya tidak bisa merayakan bersama di Jawa Tengah. Apalagi yang punya hoby sepeda dengan baik," kata Ganjar di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Minggu (3/8/2023).

Meskipun usia tidak muda lagi, dikatakan Ganjar hobby berolahraga ini tidak boleh ditinggalkan.