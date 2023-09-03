Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ratusan Pesepeda Berikan Salam Perpisahan dan Ucapan Cinta ke Ganjar

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |10:22 WIB
Ratusan Pesepeda Berikan Salam Perpisahan dan Ucapan Cinta ke Ganjar
Ganjar Pamitan ke Pesepeda/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

SEMARANG - Ratusan pesepeda, baik dari komunitas maupun masyarakat umum, dari berbagai kota menggelar Semarang Cycling Collaboride, Minggu (3/9/2023) pagi.

Gowes keliling Kota Semarang tersebut merupakan salam perpisahan dan ungkapan cinta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan istri, Siti Atikoh.

Pantauan MNC Portal di lokasi, ratusan pesepeda itu menempuh rute dalam Kota Semarang. Start dari Kantor Gubernur Jawa Tengah sekira pukul 06.00 WIB, para pesepeda langsung mengambil rute ke Jalan Sriwijaya-Kedungmundu-Jalan MT Haryono, lalu Kawasan Kota Lama Semarang.

Dari Kota Lama, pesepeda menuju ke arah Jalan Pemuda-Jalan Pamularsih-Sampangan, dan finish di Rumah Dinas Puri Gedeh. Sesampainya di Puri Gedeh, para pesepeda kemudian bertegur sapa dan sarapan bareng Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Partai Perindo itu.

"Colllaboride ini untuk menyambut perpisahan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Hari ini kita rutenya hanya kota-kota, lalu berakhir di Puri Gedeh," kata Yessy, salah seorang peserta Semarang Cycling Collaboride saat ditemui di Puri Gedeh.

Yessy menceritakan, Gubernur Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh memang sering bersepeda atau mengikuti kegiatan bersama seperti ini. Berolahraga bareng Ganjar dan Atikoh selalu menyenangkan.

Bahkan di setiap aktivitas bersepedanya, baik Ganjar maupun Atikoh, selalu menyapa masyarakat di sekitar rute yang dilalui. Apa yang dicontohkan Ganjar itu menurut Yessy akan selalu disimpan dalam hati para pesepeda.

"Bapak sama Ibu itu pegowes yang humble. Semoga semangat beliau selalu tersimpan di hati kita karena dengan gemar berolahraga kota akan sehat," katanya.

Selain ratusan pesepeda dari Kota Semarang, pagi itu Ganjar Pranowo juga menerima tamu dari Bandung. Mereka adalah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) simpatisan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sigap.

Para alumni ITB itu berangkat dari Bandung dengan bersepeda menuju Cirebon. Kemudian dilanjutkan bersepeda sampai di Semarang pada Sabtu (2/9/2023) sore. Pada Minggu (3/9/2023) mereka kemudian ikut olahraga jalan sehat keliling wilayah Gajahmungkur bersama Ganjar Pranowo.

Nila Oktaviani, ketua rombongan dari alumni ITB, mengatakan, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang kuat dan unggul secara fisik dan stamina, tidak jaim dan selalu ramah, serta memanusiakan manusia dan tidak pencitraan.

