Komunitas Sepeda: Ganjar Sosok yang Humble Kalau Berolahraga

SEMARANG - Ratusan orang dari komunitas sepeda, menyambangi Puri Gedeh, rumah dinas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jalan Gubernur Budiono, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/9/2023).

Mereka berpamit kepada bacapres yang didukung Partai Perindo itu, karena per 5 Sepertember 2023 Ganjar akan purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Salah satu pesepeda Yessy, mengungkap rasa haru akan kegiatan hari ini. Dia mengaku sering kali bersepeda bareng Ganjar ataupun sang Istrinya Siti Atikoh Ganjar Pranowo.

"Kita pegowes dari Semarang mengadakan kolaborasi untuk menyambut perpisahan Bapak Gubernur Jawa Tengah, kita hari ini rutenya hanya kota-kota lalu berakhir di Puri Gedeh ini," kata Yessy.

Yessy menceritakan momen bersepeda bareng Ganjar kala itu, menurutnya disela aktivitas berolahraga bersama, Ganjar selalu menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan masyarakat.

"Bapak sama Ibu itu pegowes yang humble yang selalu menyapa masyarakat sekitarnya, dan mereka selalu mengajak masyarakat biar gemar berolahraga," ujar Yessy.

Tak lupa, Ia berdoa, agar Ganjar selalu diberikan keberkahan dan seluruh keluarganya selalu diberikan kesehatan. Dia juga tidak keberatan sewaktu-waktu diajak kembali oleh Ganjar bersepeda bersama.

Sementara itu, Ganjar yang diketahui hobi berolahraga seperti lari atau bersepeda akan purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah per 5 September 2023. Dia mohon pamit kepada ratusan pesepeda karena sering kali mendampinginnya berolahraga.